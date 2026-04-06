Петролът поскъпва заради войната и блокирания Ормузки проток

Цените на петрола стартираха новата седмица с повишение на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток и опасенията за сериозни смущения в доставките, предаде Ройтерс. Търговията остава по-слаба заради великденските празници на много пазари, но рискът от ескалация поддържа цените високи. Конфликтът между САЩ и Израел от една страна и Иран от друга продължава да оказва силен натиск върху енергийния сектор.

Цените тръгват нагоре още в началото на седмицата

Фючърсите на сорта Брент се повишиха с 1,71 долара, или 1,6 на сто, до 110,74 долара за барел в азиатската търговия. Американският лек суров петрол също поскъпна - с 0,71 долара, или 0,6 на сто, до 112,25 долара за барел. Данните показват, че пазарът остава чувствителен към всяка новина, свързана с конфликта и доставките.

Силен скок още в края на миналата седмица

Още преди празниците котировките реагираха рязко на ескалацията. Американският суров петрол скочи с над 11 на сто в рамките на ден, а Брент поскъпна с близо 8 на сто - най-силното дневно увеличение от 2020 година. Повишението беше провокирано от изявления на Доналд Тръмп, че военните действия срещу Иран ще продължат.

Ормузкият проток остава блокиран и ключов за пазара

Ормузкият проток, през който преминава значителна част от световния износ на петрол, остава сериозно затруднен след ирански атаки срещу корабоплаването от края на февруари. Това засяга доставки от държави като Ирак, Саудитска Арабия, Катар, Кувейт и Обединените арабски емирства. Ограниченият трафик продължава да поддържа напрежението на пазарите.

Търсене на алтернативи и натиск върху цените

Заради проблемите с доставките рафинериите по света активно търсят алтернативни източници, включително доставки от Мексиканския залив и Северно море. Засиленото търсене води до по-агресивно наддаване и допълнително подкрепя ръста на цените. Това създава допълнително напрежение в глобалната верига на доставки.

Нови заплахи и липса на напредък в преговорите

Доналд Тръмп засили натиска върху Иран, като предупреди за нови удари по енергийни и инфраструктурни обекти, ако протокът не бъде отворен. В същото време Иран е дал сигнал чрез посредници, че не е готов за преговори със САЩ в близките дни, което блокира опитите за бързо примирие.

Ограничено предлагане въпреки решенията на ОПЕК+

Решението на ОПЕК+ да увеличи добива с 206 000 барела дневно през май засега не успокоява пазара. Очакванията са реалният ефект да бъде ограничен, тъй като част от производителите срещат затруднения да увеличат добива в условията на нестабилност.

Допълнителен риск от руския фактор

Пазарът е повлиян и от събитията около руските доставки, които също бяха засегнати от атаки с дронове срещу енергийна инфраструктура в Балтийско море. Въпреки че терминалът Уст-Луга възобнови работа в края на миналата седмица, несигурността остава висока и продължава да подкрепя цените на петрола.

