Бензинът у нас пак поскъпва, докато дизелът тръгва надолу

Цените на горивата в България поеха в различни посоки. Бензинът продължава да поскъпва, а дизелът и пропан-бутанът поевтиняват, сочат данни на платформата "Фюело".

Най-масовият бензин А95 е достигнал 1,55 евро за литър след ново повишение, а премиум бензинът А98 вече се продава по 1,76 евро. В същото време дизеловото гориво е поевтиняло до 1,74 евро за литър, а пропан-бутанът се търгува по 0,78 евро. Метанът остава без седмична промяна на ниво 1,21 евро за килограм.

При бензин А95 повишението за последната седмица е с 0,03 евро за литър, или с 1,97 на сто. Последната промяна е отчетена вчера, когато цената е достигнала 1,55 евро за литър. На месечна база поскъпването е с 0,05 евро за литър, или с 3,33 на сто.

Възходяща тенденция има и при бензин А98 премиум. За седмица цената му се е увеличила с 0,02 евро за литър, или с 1,15 на сто. На 14 май този вид гориво се е търгувал по 1,74 евро за литър, а към днешна дата цената му е 1,76 евро. За месец ръстът е с 0,05 евро за литър, или с 2,92 на сто.

При дизела движението е в обратната посока. За последната седмица цената му се е понижила с 0,02 евро за литър, или с 1,14 на сто - от 1,76 евро до 1,74 евро. На месечна база спадът е с 0,05 евро за литър, или с 2,79 на сто.

Пропан-бутанът също поевтинява. За седмица цената му е намаляла с 0,03 евро за литър, или с 3,70 на сто, а на месечна база спадът е с 0,04 евро за литър, или с 4,88 на сто. Към момента той се продава по 0,78 евро за литър.

Метанът остава най-стабилен сред посочените горива. При него не се отчита седмична промяна, като цената се задържа на 1,21 евро за килограм.

