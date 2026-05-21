Йотова с първи коментар за административната реформа

Административната реформа трябва да бъде сериозно обмислена, не може да се прави на парче. Това заяви президентът Илияна Йотова, коментирайки новата цел на кабинета "Радев".

"Тепърва ще я видим. Аз подкрепям този подход на правителството - първо да има голямо обществено обсъждане с всички засегнати страни", каза държавният глава.

По думите ѝ реформата трябва да бъде добре обмислена, така че да не бъде блокирана администрацията. "Спомняте си в началото, когато България стана част от ЕС, колко трудно изградихме тази администрация. Не може да я пропиляваме с лека ръка", категорична бе Йотова.

Тя допълни, че е необходимо всяко едно ведомство да направи своя собствена оценка на ситуацията.

„Подкрепям този подход на правителството. Да не излизат напред първо с фойерверките и лозунгите, а след това всичко да потъва в политическото и общественото пространство без никакъв резултат", каза тя.

Във връзка с отпадането на визите за САЩ Илияна Йотова коментира, че процесът изисква покриването на много критерии.

„Там има много критерии. Но знаете, че отдавна не се изпълнява едно важно условие на ЕС – ако на някоя държава-членка ѝ се отказват визи, да има реципрочно действие срещу страната, която ги отказва. България може спокойно да предявява своите претенции в това отношение. Надявам се за бързо решение. Аз смятам, че ще има добър финал", категоричен е президентът.

