Градушка в парламента! Пълна промяна за чиновниците
Въвеждат тестове за почтеност
Следете всички новини, анализи и коментари за Административна Реформа. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Въвеждат тестове за почтеност
Минималната пенсия ще бъде увеличена със 7,8 процента, а разходите и помощите ще бъдат прегледани за ефективност
Подкрепям подхода на правителството - да не излизат първо с фойерверките и лозунгите, каза президентът
Иво Христов защити мек свръхдефицит като реалистичен ход в турбулентен период и постави акцент върху социалната стабилност
Гълъб Донев оглави Съвет за административна реформа
Планът за административна реформа на МВР е почти готов. Това заяви пред журналисти министърът на вътрешните работи Румяна Бъчварова. "Работим по такъв...
София. „Целта, която си поставям, е не само да работим заедно, но да работим по-добре заедно". Това каза вицепремиерът по коалиционната политика и адм...
София. Работещите в МВР са намалели с 9 300 за период от пет години. По този начин през декември 2014 г. щатът в МВР е достигнал 49 500, а заетите - 4...