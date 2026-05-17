Йотова кацна в Азербайджан. Какво се чака

Президентът на Република България Илияна Йотова пристигна в Азербайджан, за да участва в 13-ата сесия на Световния градски форум на ООН (WUF13).

Това съобщи АЗЕРТАДЖ.

Тя беше посрещната на международното летище "Гайдар Алиев" от азербайджанския министър на културата Адил Каримли и други официални лица.

Най-големият форум за бъсещето на градовете започва утре и е под надслов „Осигуряване на жилища за света: безопасни и устойчиви градове и общности“.

Целта на форума е намери действащи решения за справяне с глобалната жилищна криза.

Близо 3 милиарда души по света страдат от липса на адекватно жилище, а над 1,1 милиарда живеят в гета или незаконни селища. Градските среди са и най-засегнатите от климатичните промени.

Форумът ще завърши със заключителния документ – Baku Call to Action, който ще послужи като доклад на Генералния секретар на ООН.

Форумът събира над 25 000 участници от повече от 180 държави – президенти, премиери, министри, кметове, областни управители, Международни финансови институции, урбанисти, архитекти, изследователи и университетски преподаватели, като и строителни компании и стартъпи, разработващи технологии за „умни градове“.

Преди Йотова, в Баку вече кацнаха президентът на Сърбия Александър Вучич, вицепремиерът и министър на околната среда на Словакия Томаш Тараба, както и президентът на Узбекистан Шавкат Мирзийоев.

