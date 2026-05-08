Йотова с първи коментар за новите министри. Има ли пръст ИТН?

Българите очакваме бързи резултати и да бъдат изпълнени предизборните обещания. Това заяви в кулоарите на Народното събрание президентът Илияна Йотова, минути след като парламентът избра правителството на Румен Радев със 124 гласа "за".

"Няма да правя оценка на това, което чух в пленарна зала, защото всяка група сама е решила какво да направи днес в Народното събрание. Но няма как да не отбележа, че в нито едно от изказванията - особено на опозицията, нямаше оспорване на програмата на господин Радев. Това са най-важните приоритети пред България. Ще се започне с бюджета и то още в понеделник. Ще бъдат внесени още тогава пакет от закони за намаляване на цените, както и за съдебната система", посочи президентът.

Смятам, че има много подводни камъни, които ще се заварят в различни министерства. Според мен работата си трябва да започнат с много сериозен анализ на това какво заварват, за да предприемат мерки, продължи Йотова.

Познавам не малка част от министрите, работила съм с тях. Смятам, че имат куража да управляват, както и професионалните качества за това, категорична бе държавният глава.

Не смятам, че има хора в правителството на Радев, влезли като представители на ИТН. Те са там заради своята експертиза. Очаквам от новото правителство бързи и решителни действия, посочи Илияна Йотова.

Не се притесних от това, което се случи вчера в НС. В общата ни работа с г-н Радев сме виждали колко негативни резултати има, когато се правят комисии и закони срещу един или двама души. Изпитахме го на гърба си с промените в Конституцията. За нас са важни законите, които да слагат еднакви правила за всички, заключи Йотова.





