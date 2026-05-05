Йотова обяви важна новина за бъдещето на страната

Президентът взе важно решение за бъдещето на страната. В първия си коментар след консултациите с всички партии от 52-рото Народно събрание Илияна Йотова обяви, че ще връчи първия мандат за съставяне на кабинет на 7 май.

Папката ще получи най-голямата политическа сила "Прогресивна България". Заявката на формацията на Румен Радев е нейни представители да отидат на „Дондуков” 2 с готов състав на правителство. Такова уверение е получила и Йотова, съобщи самата тя. Това означава, че най-вероятно новият кабинет ще положи клетва още в петък.

Президнетът днес посрещна на „Дондуков“ 2 в един ден последователно всички парламентарно представени прати, като започна с „Прогресивна България“, ГЕРБ-СДС, ДПС, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“.

След приключването на разговорите Йотова излезе с официално обръщение към нацията:

"Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа. Имам уверението на "Прогресивна Бъглария", че ще дойдат с изпълнен мандат и се надявам, че още на следващия ден ще имаме гласувано правителство в Народното събрание. Вярвам, че то ще заработи още през следващата седмица.

Общо е становището, че трябва да се започне с бюджет, който да прекърши инфлационната спирала и да помогне на най-уязвимите. Всички заявиха своето желание, че това няма да стане на цената на увеличени данъци и всички социални плащания ще бъдат изпълнени.

Вторият приоритет е реформата в съдебната система. Искам да отбележа, че тук подходите са най-различни, предложенията на партиите са най-различни, но общо е становището, че най-важната първа стъпка ще бъде направена - смяната на ВСС по ясни и прозрачни критерии.

По отношение на бюджета всички се обединиха около становището, че България трябва да направи и невъзможното, за да получи всички плащания по Плана за възстановяване и устойчивост.

Надявам се, да имаме нормализиране на политическия диалог, както вътре в парламента, така и между отделните институции."

