Йотова разкри какво ще поиска от новия парламент

От старопрестолния Видин президентът Илияна Йотова отправи мощен апел за рестарт на държавността и прекратяване на междуинституционалните конфликти. По време на честванията за 100-годишнината на СУ "Петко Рачов Славейков", тя подчерта, че България спешно се нуждае от нов модел на управление, базиран на партньорство и консенсус, а не на конфронтация.

Глад за нормалност

"Хората гласуваха за нормалност и ние сме длъжни да я реализираме", заяви Йотова. Тя бе категорична, че обществото очаква от народните представители смислен диалог в пленарната зала, а не поредните политически престрелки. По думите ѝ всеки политик, който не работи в интерес на гражданите пред лицето на тежките проблеми в страната, няма място в управлението.

Мандатите - след визитата в Ереван

Въпреки общественото нетърпение, процедурата по връчване на мандатите за нов кабинет ще бъде съобразена с празничните дни и международните ангажименти на президентската институция. Йотова обяви, че ѝ предстои участие в ключов форум в Ереван, Армения, където ще се дискутират стратегически теми като лидерската позиция на Европа, борбата с наркотрафика и вертикалния газов коридор.

"Няма причина процесът да се бави излишно. Веднага след завръщането ми ще започнат консултациите с всички парламентарни групи", уточни тя. Президентът изрази надежда, че разговорите ще бъдат съдържателни и позитивни, а първият мандат ще бъде изпълнен в най-кратки срокове.

Лидерска Европа и българският интерес

Вицепрезидентът подчерта, че бъдещото правителство трябва да работи активно за възвръщане на авторитета на Европа, което е пряко свързано и с националните ни приоритети. Йотова даде да се разбере, че "Дондуков" 2 очаква кабинет, който да поеме отговорност за тежките реформи и да върне предвидимостта в държавата.

