Йотова отсече: Нужна е държава с ред и правила

Днес не е времето да изследваме и да правим оценки на това, което се случи на „Челопешко шосе“, но сме длъжни да кажем, че е крайно време да си подредим държавата. Тази трагедия показа героизма на огнеборците, но и нуждата от държава с ред и правила, в която всеки носи отговорността си към обществото и хората на България. Това заяви държавният глава Илияна Йотова по време на официална церемония в Гербовата зала на „Дондуков“ 2, на която удостои с Почетния знак на президента четиримата огнеборци, участвали в спасителните действия след тежката катастрофа на ул. „Челопешко шосе“ в София.

За проявен героизъм при спасяването на пострадалите при катастрофата с Почетния знак на президента Илияна Йотова отличи младши инспектор Тодор Йорданов, младши експерт Благой Благоев, младши инспектор Данаил Влахов и младши експерт Петко Върбин от Участък „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кремиковци към 8 Районна служба към ПБЗН. На 5 юни по време на незаконна гонка автомобил се вряза с висока скорост в автобус от Столичния градския транспорт, а друг – в близка спирка. На място загина един от пътниците в автобуса, а по-късно от раните си в болница починаха още трима от пострадалите. Общо 17 души бяха ранени. Навременната намеса и професионализъм на отличените предотврати по-голяма трагедия.

В приветствието си Илияна Йотова подчерта, че днешната церемония е посветена на човечността и героизма, събрани в професионалните качества на четиримата пожарникари. „Много рядко церемониите са посветени на толкова човечност и на толкова проявен героизъм. Не се поколебахте, дори без да сте получили сигнал за тежката катастрофа, да се отзовете първи, да помогнете на хората и да предотвратите още по-голям ужас“, отбеляза президентът. Колко трябва да е силен духът, за да не мисли човек и секунда за себе си, попита тя, като посочи, че често пъти хората на героичните дела казват, че просто са свършили работата си без прожектори и фанфари.

Държавният глава подчерта, че българското общество е длъжник на хората в униформа, защото ежедневните проблеми, политически стълкновения и трудности често пъти отместват фокуса от ценната им работа. „Тази трагедия показа огромната пропаст, огромните пропуски, огромната празнина, за която очевидно всички сме допринесли във възпитанието и в образованието на някои граждани на страната“, заяви Илияна Йотова и допълни, че недопустим акт като този е свързан с чувство за безнаказаност, което изисква безмилостни действия и прилагане на цялата строгост на закона.

„Вярвам, че огромното мнозинство български граждани вървят по пътя на доброто. А по него се срещат хора като вас и вашите колеги, които всеки ден защитават нас – българските граждани. Този пример трябва да се следва и от младите хора и трябва да ви бъде помагано от институции, държава и общество, защото сте нашите герои“, посочи още президентът в приветствието си.

От името на отличените младши инспектор Тодор Йорданов благодари за връчените отличия и изрази вярване, че в момент, когато има застрашен човешки живот, всеки трябва да дава всичко от себе си в помощ на нуждаещите се. „Такава е същността на нашата професия. Вашето признание ни показа, че ние сме се справили със задачата, за която сме били призвани“, каза още младши инспектор Йорданов.

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