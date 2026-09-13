Йотова: Във ВУТП се твори науката на бъдещето
Президентът отличи преподаватели и студенти и връчи дипломите на най-добрите магистри и докторанти
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Президентът отличи преподаватели и студенти и връчи дипломите на най-добрите магистри и докторанти
Катамаран край Несебър се превърна в сцена на признанието, музиката и благотворителността
Американският президент остана сред футболистите под златния дъжд от конфети, след като Родри вдигна трофея
Наградата „Пазител на българската памет“ връчи Даниела Георгиева
Президентът с първи коментар след консултациите с представителите на парламентарни групи
Самата Вартан ще получи приз „Завоевания на духа“ за постижения в различни области на изкуството
Церемонията започна с напомняне за неотдавнашните опустошителни горски пожари в Лос Анджелис
Той ще бъде връчен на Росен Желязков от ГЕРБ-СДС
Ето кои са номинираните
Повечето политически сили в 50-ото Народно събрание са скептични за шансовете за съставяне на правителство
Папката ще отиде при парламентарната група на "Има такъв народ"
От ПП-ДБ посочиха, че нямат подкрепа за предлагания от тях подход
На 24 юни започнаха консултациите при президента Радев за съставяне на правителство
Тази вечер тя ще изправи на крака трибуните на Олимпийския стадион, където подобри световния рекорд
Решението на президента беше изненадващо, тъй като ИТН са най-малката парламентарна сила
На днешния 27 март отбелязваме световния ден на театъра
Първият мандат за съставяне на правителство с кандидат за премиер Мария Габриел приключи неуспешно вчера
Все още не е ясно кой е кандидатът на ПП-ДБ за премиер
Три са специалните награди
Когато на най-високо ниво има неспазване на дребни правила, то се разпростира до най-ниско ниво в човешките отношения