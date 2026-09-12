Йотова: Във ВУТП се твори науката на бъдещето

„Във Висшето училище по телекомуникации и пощи се твори знание и наука за бъдещето.“ С тези думи президентът Илияна Йотова се обърна към преподавателите и студентите по време на тържественото отбелязване на 145-годишнината от основаването на ВУТП. Държавният глава определи младите хора и техните преподаватели като днешните откриватели, които предвождат българската наука. Честването под надслов „145 години традиции, иновации и развитие“ се проведе под патронажа на президента.

Бъдещето е в аудиториите

Йотова подчерта, че всичко във висшето училище е насочено напред - към новите технологии, научните открития и хората, които ще ги създават. По думите й присъствието на представители на държавните институции и на редица авторитетни личности на празника е признание за значението и постиженията на ВУТП.

Президентът поздрави ръководството и академичния състав, а към студентите отправи специално послание - самият избор да учат във Висшето училище по телекомуникации и пощи вече е важна стъпка към успеха.

Специален плакет за президента

Ректорът на ВУТП проф. д-р Миглена Темелкова връчи на Илияна Йотова плакет „145 години Висше училище по телекомуникации и пощи“. Отличието е знак на признание за отношението на държавния глава към българското образование и за подкрепата й към висшето училище.

Йотова на свой ред връчи дипломите и медалите на отличниците сред завършващите магистри, както и дипломите за придобита образователна и научна степен „доктор“.

От телеграфа до технологиите на бъдещето

В словото си президентът се върна към началото на училището през 1881 г. - време, в което младата българска държава изгражда основните си институции, а Европа преживява бурно технологично развитие, свързано с електричеството, телеграфа и телефонните комуникации.

„В току-що създадената българска държава княз Александър Батенберг прилага тази модерност, като създава Държавното телеграфо-пощенско училище. Това са политици, които могат да гледат напред във времето“, заяви Йотова.

Тя определи музея на ВУТП като своеобразна машина на времето, в която може да бъде проследен огромният технологичен скок от първите средства за комуникация до съвременните телекомуникации.

145 години история, погледът остава напред

Днес ВУТП съчетава тази дълга традиция с обучение и научна работа в областта на телекомуникациите, информационните технологии и съвременните комуникационни системи. Научното издание на училището също е част от Националния референтен списък на съвременните български научни издания с рецензиране.

За Йотова обаче най-важният капитал на висшето училище остават хората. Именно преподавателите, изследователите и студентите са тези, които трябва да превърнат 145-годишната традиция в следващите български технологични успехи.