Силви Вартан в София! Връчва награда на Синелибри

В Зала 1 на НДК тази вечер ще се състои тържествената церемония по награждаването на победителите в 11-то издание на кино-литературния фестивал „Синелибри“.

Освен лауреатите за най-успешна литературна адаптация за голям екран и най-добър документален филм, ще бъдат връчени и три специални отличия.

Певицата с български корени Силви Вартан е специален гост на „Синелибри“. Тя ще награди за цялостно творчество и принос към изкуството на кинематографията полската режисьорка Агнешка Холанд, а самата Силви Вартан ще получи приз „Завоевания на духа“ за постижения в различни области на изкуството.

Непосредствено след това италианския актьор Тони Сервило ще бъде отличен за принос към изкуството на филмовото превъплъщение. След церемонията Сервило лично ще представи премиерата на новия филм на Паоло Сорентино, в който участва „Помилване“. Лентата беше удостоена със седем награди във Венеция и номинирана за „Златен лъв“.

