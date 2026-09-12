Макдона разтърси Венеция с филм за ЦРУ и преврата в Чили: „Идеалният момент“
Джон Малкович и Сам Рокуел са двама застаряващи агенти, преследвани от последствията на собственото си минало
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Джон Малкович и Сам Рокуел са двама застаряващи агенти, преследвани от последствията на собственото си минало
Самата Вартан ще получи приз „Завоевания на духа“ за постижения в различни области на изкуството
Филмовият фестивал започва тази седмица
Приключи церемонията по раздаването на наградите
Форумът трябваше да се проведе между 28 юни и 4 юли
Филмовият фестивал в Ню Йорк е планиран между 25 септември до 11 октомври
Един дългоочакван тандем мина по червения килим във Венеция. Балканският кино гуру Емир Кустурица хвана за ръка иконата Моника Белучи и събра погледит...
Приказна Венеция тези дни изкушава в пълния си блясък - край каналите започна традиционният международен филмов фестивал. Киноелитът от Европа, Северн...
Шест драми, две комедии и политически трилър влизат в битка за приза най-добър филм на международния кинофестивал "Златната липа" 2016 Общо 9 е окон...
Дичо, който играе в "Бунтът на L" и "Пистолет, куфар и три смърдящи варела", пее на старта и на церемонията за закриването на "Златната липа" в Стара...
Кристен Стюарт, Уди Алън, Блейк Лайвли, Джеси Айзенбърг и Кори Стол (от ляво на дясно) откриха днес фестивала
Два филма с Марион Котияр се борят за "Златна палма"
Студент на Людмил Стайков – младият Даниел Делчунков с блестящ старт още с дипломния си филм - "Пулс" Българският късометражен филм "Пулс" e селектир...
Родната традиция за отличия в областта на анимацията продължава и с младото поколение. Българчета участват в международния конкурс Seattle Internation...
"Какви звезди? Трябва да се правят социални филми. Хората живеят зле. На улицата е опасно", каза Катрин Деньов пред френския канал TV 5. Световната зв...
София. 1600 филма са кандидатствали за второто издание на международния студентски филмов фестивал "NEW WAVE". Това стана ясно от думите на директора...
Камен Калев и Вилма Карталска ще защитават честта на родните кинаджии в програми извън конкурса на международния фестивал Едно от най-вълнуващите съб...
Банско. Традиционният „Филм фест" ще се проведе в курорта Банско от 20 до 24 ноември. Тринайстото издание на фестивала за планинарски филми ще зарадв...
Банско. Австриецът Петер Хабелер, партнирал на прочутия Райнхолд Меснер при първото изкачване на Еверест без кислороден апарат, пристига в Банско. От...
Филмът за покойната Ди е сред хитовете на 27-ата Киномания