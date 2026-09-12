Всичко за Филмов Фестивал

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Звезди блестят във Венеция

Звезди блестят във Венеция

Приказна Венеция тези дни изкушава в пълния си блясък - край каналите започна традиционният международен филмов фестивал. Киноелитът от Европа, Северн...

02 септември | 22:05
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Дичо пее на "Златната липа"

Дичо пее на "Златната липа"

Дичо, който играе в "Бунтът на L" и "Пистолет, куфар и три смърдящи варела", пее на старта и на церемонията за закриването на "Златната липа" в Стара...

25 май | 19:10
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БГ звезди в Кан

БГ звезди в Кан

Камен Калев и Вилма Карталска ще защитават честта на родните кинаджии в програми извън конкурса на международния фестивал Едно от най-вълнуващите съб...

14 май | 5:45
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