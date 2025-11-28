Това ли е следващият Джеймс Бонд

Калъм Търнър е новият фаворит за ролята на Джеймс Бонд.

Актьорът, който е сгоден за певицата Дуа Липа, сега е фаворитът на букмейкърите за желаната роля, която е вакантна след напускането на Даниел Крейг през 2021 г., предаде БГНЕС

Имена като Арън Тейлър-Джонсън, Тео Джеймс, Джеймс Нортън и Мартин Компстън все още са в надпреварата, но звездата от „Докато вечността ни раздели“ изпреварва конкуренцията.

Хенри Кавил, Антъни Бойл, Харис Дикинсън, Джак Лоудън и Джеймс Нортън също са спрягани за ролята.

Реге-Жан Пейдж наскоро се появи отново след месеци на отсъствие от медийното пространство.

Режисьорът Дени Вилньов заяви, че търси три неща в следващия 007: мъж, британец и неизвестен.

След вълна от залози през последните 24 часа, букмейкърите от Coral намалиха коефициента на британския актьор за ролята до 7-4.

„Бяхме зашеметени от подкрепата за Калъм Търнър в залозите ни за „следващия Джеймс Бонд“ през последните 24 часа. Британският актьор сега е най-големият фаворит за ролята“, каза Джон Хил от Coral пред Metro.

Бъдещето на Бонд е несигурно, откакто Amazon MGM Studios пое франчайза.

В интервю за GQ Men of the Year бившият 007 Пиърс Броснан сложи край на слуховете, че може да се завърне като Бонд.

„Разбира се, хората ме питат за Бонд – „би ли го направил?“ и така нататък – но това е работа на друг човек“, каза той.

