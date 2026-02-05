Голяма новина за Мария Бакалова! Партнира си със самите тях

Шпиони, бойни самолети и неочаквано приятелство зад Желязната завеса – така накратко може да се опише „Mayday“, предстоящата екшън-комедия на Apple Original Films, който каца по Apple TV+ на 4 септември.

В главните роли са Райън Рейнолдс и Кенет Брана, а компанията им е повече от любопитна – българската актриса Мария Бакалова, която беше номинирана за „Оскар“ преди няколко години. Марчин Дорочински и прочутия Дейвид Морс също са на борда. Справка в IMDB показва, че възпитаничката на проф. Иван Добчев е единствената дама в каста. Студиото вече разкри първи кадър от филма и официално обяви датата на премиерата по време на презентация за Apple TV.

Историята ни връща в най-нажежените години на Студената война. Лейтенант Трой „Убиецът“ Кели – асо от ВМС на САЩ и самоуверен до безразсъдство – е изпратен на свръхсекретна мисия над руска територия. Планът обаче се разпада, самолетът пада, а Кели се оказва сам зад вражеските линии. Там съдбата го среща с Николай Устинов – бивш агент на КГБ, грубоват, циничен и с неочаквана слабост към американската култура. Среща, която започва като капан, но може да се превърне в единствения шанс за спасение.

Дали един американски пилот и разочарован съветски шпионин могат да станат съюзници? И дали от този абсурден тандем няма да се роди връзка, която никой – от двете страни на Желязната завеса – не е предвиждал?

„Mayday“ е продукция на Apple Original Films и Skydance Media. Филмът е написан, режисиран и продуциран от Джон Франсис Дейли и Джонатан Голдщайн. Продуценти са Дейвид Елисън, Дейна Голдбърг и Дон Грейнджър за Skydance, заедно с Ашли Фокс и Джони Паризо от "Maximum Effort“. Самият Рейнолдс също е сред продуцентите, а Джон Г. Скоти е изпълнителен продуцент.

"Mayday“ изглежда готов да се превърне в една от най-обсъжданите премиери на есента. А Мария Бакалова постна новината от deadline.com като стори в Инстаграма си.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com