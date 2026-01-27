Седем места от „Бриджъртън“, които да посетите - скандалът, дантелите и дворците са реални

Култовият сериал "Бриджъртън" се завръща с нов сезон до броени дни и предизвика истинска туристическа треска. От лондонски дворци до бални зали в Бат, феновете вече не просто гледат, а пътуват по следите на копринените рокли, тайните погледи и шепота на висшето общество. Данните са красноречиви: пътуванията към локации от сериала скачат с до 50%, а американските туристи буквално щурмуват Англия. Това е т. нар. set-jetting - пътуване до реални места, където са снимани филми и сериали.

Ето седем реални места, където драмата от екрана оживява – без сценарий, но със същия размах.

Лондон: дворци, книги и една сватба, която всички помнят

Столицата е златната мина за почитателите на сериала. Кралските ботанически градини и Kew Palace край Темза са ключова сцена от предисторията "Queen Charlotte". Тук са живели Джордж III и Шарлот, а историята не е декор – тя е музей. За книжните души има Hatchards – най-старата книжарница в Лондон (от 1797 г.). А ако искате малко свещена драма – St James’s Church в Пикадили е мястото на онази напрегната сватба от сезон 2.

В Гринуич Queen’s House, Old Royal Naval College и Ranger’s House дават лицето на регентски Лондон, а Hampton Court Palace приютява цял калейдоскоп от сцени – от стълбите до градините.

Чатъм: калдъръм, юмруци и истинска история

Само час източно от Лондон, Чатъм показва по-грубата страна на епохата. Калдъръмените улици и Historic Dockyard са фон на боксовия салон от сезон 1, където херцогът тренира с Уил Мондрич – герой, вдъхновен от реалната фигура на Бил Ричмънд, считан за първата чернокожа спортна звезда на Британия.

Бат: златният камък на интригата

Ако има град, който „играе“ Лондон по-добре от самия Лондон, това е Бат. Holburne Museum е „къщата на лейди Данбъри“, с градини като от картина. Royal Crescent е емблематичната извивка от грузински къщи – е фасадата на дома на Федърингтън. Добавете тематична разходка и следобеден чай с „Lady Whistledown“ и сте вътре в сюжета.

Йорк: меденият месец на мечтите

Край древните стени на Йорк се намира Castle Howard – в сериала това е имението Клайвдън, където Саймън и Дафни прекарват медения си месец. Градините, езерото и имението правят мястото едновременно романтично и приключенско.

Оксфордшър: кралски размах

Blenheim Palace, обект на ЮНЕСКО, „играе“ Бъкингамския дворец – домът на кралица Шарлот и Джордж III. Бароковата архитектура не се преструва – тя доминира. Наблизо Kingston Bagpuize House добавя още един щрих от сезон 3.

Съри: пикник с тайни

Painshill Park е сцената на семейния пикник на Федърингтън – идилия с подмолни напрежения. Паркът е замислен като жива картина, с гротове, езеро и пейзажи, които изглеждат еднакво добре през XIX век и днес.

Бъкингамшър: къща, в която можеш да пипнеш всичко

Claydon House е сред най-новите локации. Тук няма „не пипай“ – туровете позволяват да седнеш на мебелите и да усетиш дома така, както биха го направили героите преди два века. Някога любимо място и на Флорънс Найтингейл.

„Бриджъртън“ не е просто сериал – той е маршрут. Ако търсите пътуване с аромат на история, скандал и малко клюка, Англия вече е подготвила сцената.

