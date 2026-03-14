Яна Маринова израснала на улицата, а пробила в киното с виц

Актрисата Яна Маринова разказа за пътя си до големия екран и голямата сцена в рубриката "Вдъхновителите" на Мария Константинова от "България сутрин".

"Когато си имал трудно детство, имаш прекомерна нужда от любов, имаш нужда повече хора да те обичат. Заради болестта на майка и заради това, че баща ми липсваше постоянно, аз израснах на улицата безконтролно. Заради това и в тийнейджърските години тогавашният ми приятел ме простреля в крака, аз бях на 16, а той на 18", откровена бе тя.

"Кариерата ми започна с режисьор, с когото работя в момента. Той дълго време не беше в България. Аз отидох на кастинг за масовка и той излезе в коридора, където се бяхме наредили, погледна ме и ме попита: "Монолог?", а аз го попитах дали иска да му разкажа виц. Така дойде и първата ми роля в "Хотел България", разказа актрисата от "Куци ангели". "Не очаквах, исках да видя какво е на снимачна площадка, исках да видя дали ще ме вземат. Взеха ме за поддържаща роля на Аня Пенчева, Веселин Калановски, Елена Петрова", допълни тя в ефира на Bulgaria ON AIR.

"Почувствах се като във вкъщи. Заради това се получи и на кастинга, защото са неща, които са близки до мен. Вече имах и опит с камера, защото участвах като каскадьор в различни американски продукции. Знаех какво се прави пред камера, така че не е било нещо, с което да се почувствам извън тази общност. В момента, в който влязох, почувствах хората като семейство. В момента, в който попаднах в продукция, знаех към какво се стремя", коментира актрисата в ефира на Bulgaria ON AIR.

По пътя си тя мечтае за големите роли, но и не спира да вярва в себе си.

"Независимо, че не съм учила, аз съм израснала по театри, опери. Майка ми беше учителка по български и литература, социолог, психолог, също така като се връщахме от театрална постановка и тя ми казваше да изиграя определена роля. Правехме етюди вкъщи. А от Стефан Данаилов научих много неща, той беше и за мен все още е много колоритна личност, невероятен професионалист. Той носеше това ниво на актьорите, на които аз гледах интервютата и се учех от тях", сподели актрисата.

Попитана за какво му е искала съвети, Маринова отговори: "Честно казано, за лични неща. Защото другото е егоцентризъм. Ако позволяваш на някой много да ти диктува, ставаш слаб. Георги Кадурин е човек, който най-много ми е помагал с актьорските задачи. Но когато срещнеш Стефан Данаилов, не искаш да го занимаваш с това, с което всеки ще го занимава. Искаш да си около него, да черпиш от аурата му, да се учиш".

Маринова е отказвала роли, които биха я вкарали в типаж, от който после трудно би могла избяга: "Хубавите роли се взимат от най-талантливите и най-можещите, понякога ти се случва да си сред избраните, понякога - не. Егото много ти трябва в тази професия. В момента се чувствам доста балансирана и уравновесена, и съм се лишила от егото си, но това ми пречи в професионалната сфера. Егото е защитен механизъм".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com