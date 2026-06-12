Посмъртно: Зала 1 на НДК ще носи името на поета

Думите не умират, а любовта, която ни завещаха, продължава да свети. В сърцето на Стария град в Пловдив, сред вековната атмосфера на къща музей „Христо Г. Данов“, се състоя една от най-емоционалните церемонии в историята на българската култура. Великият поет, бард и изповедник на няколко поколения българи — Михаил Белчев, бе удостоен посмъртно с престижната национална награда „Христо Г. Данов“ за цялостен принос в националната книжовна култура.

Министърът на културата Евтим Милошев връчи престижното отличие на съпругата и вечна муза на поета, Кристина Белчева, в момент, който разплака присъстващите. В края на тържеството дойде и голямата новина, която ще запечата името на твореца в историята завинаги — Зала 1 на НДК, сцената, от която неговите песни докосваха хиляди, вече официално ще носи името на Михаил Белчев.

Михаил Белчев ни остави наследство, което не се измерва в материални ценности, а в пренаписаната културна памет на България. Той е автор на стотици текстове за песни, превърнали се в химни на младостта, приятелството и споделената болка.

„Михаил Белчев поетично ни накара да мислим, че не сме сами, че има светлина и че любовта не умира“, сподели с вълнение министър Милошев, припомняйки огромната следа, която поетът остави след себе си.

Церемонията в Пловдив премина под знака на голямото признание за хората, които продължават да пазят светлината на българската книжовност.

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