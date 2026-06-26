Тъжно! Отиде си вокалистът на Blood, Sweat & Tears

Почина вокалистът на Blood, Sweat & Tears Дейвид Клейтън-Томас

На 84-годишна възраст почина Дейвид Клейтън-Томас – емблематичният вокалист на американската джаз-рок група Blood, Sweat & Tears, съобщи Асошиейтед прес.

Музикантът е издъхнал в болница в Торонто, като негов представител не е оповестил причината за смъртта.

Клейтън-Томас се превръща в една от най-разпознаваемите фигури на рок сцената в края на 60-те години на миналия век като глас на Blood, Sweat & Tears. С негово участие групата записва едни от най-успешните си албуми, реализирали милионни продажби по света.

Формацията печели две награди „Грами“, включително отличието за албум на годината през 1969 г., когато надделява над легендарния албум Abbey Road на The Beatles.

Сред най-популярните песни на групата са Spinning Wheel, And When I Die и You’ve Made Me So Very Happy, превърнали се в класики на джаз-рока.

Роден във Великобритания и израснал в Канада, Дейвид Клейтън-Томас преминава през трудно детство и младежки години, преди да изгради успешна музикална кариера, която го отвежда на сцените на едни от най-големите концертни зали и фестивали по света.

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