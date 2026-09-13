Тъжно! Отиде си вокалистът на Blood, Sweat & Tears
Музикантът е издъхнал в болница в Торонто
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Музикантът е издъхнал в болница в Торонто
Едва на 56-годишна възраст
Това ще бъде Ненчо Балабанов
Дебютът му ще бъде на 7 май в Лисабон, където започва европейското турне на бандата Аксел Роуз е новият вокалист на "AC/DC". Австралийските легенди с...