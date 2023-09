Тъжно. Отиде си вокалистът на обичана група

Стив Харуел, вокалистът на "Smash Mouth", почина на 56-годишна възраст. Според мениджъра на групата, Робърт Хейс, Харуел си е отишъл мирно и тихо в дома си в Бойзи, Айдахо в понеделник, 4 септември.

Музикантът наскоро започна хосписни грижи поради чернодробна недостатъчност. Освен това той страда от кардиомиопатия и енцефалопатия на Вернике.

Харуел е съосновател на "Smash Mouth" през 1994 г. Групата има два топ 10 сингъла на свое име - "Walkin" on the Sun" и "All Star", а вторият им албум "Astro Lounge" стана трикратно платинен. Както "All-Star", така и кавърът на "I"m a Believer" на Smash Mouth бяха представени на видно място в първия филм за Шрек.

Вокалистът на "Smash Mouth" се оттегли от групата през октомври 2021 г. поради здравословни проблеми. Той беше заменен от Zach Goode.

"Емблематичният глас на Стив е един от най-разпознаваемите гласове от неговото поколение", каза Хейс в изявление, предаде "Дир".

"Стив Харуел беше истински американски оригинал. По-велик от живота герой, който се изстреля в небето като римска свещ. Стив трябва да бъде запомнен с неговия непоклатим фокус и страстна решимост да достигне върховете на поп звездата. И фактът, че той постигна тази почти невъзможна цел с много ограничен музикален опит, прави постиженията му още по-забележителни. Единствените му инструменти бяха неговият неудържим чар и харизма, неговата безстрашна безразсъдна амбиция и неговите кахони с кралски размер. Стив живееше 100 процента пълен живот. Гори ярко във вселената, преди да изгори", посочи мениджърът на групата.