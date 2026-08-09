„My Way“ разтърси Пирина. Площадът пя в един глас

Тази вечер Банско джаз фестивал изживя един от най-емоционалните и бляскави моменти в своята история. Големият Васил Петров завладя централния площад „Никола Вапцаров“ с грандиозен концерт, посветен на неговия творчески юбилей – 30 години на сцена. Кулминацията на вечерта настъпи, когато хилядната публика се обедини в един общ глас, пеейки вечната класика на Франк Синатра – „My Way“, превръщайки планината в истински декор на споделена магия.

Елегантност под звездите на Пирин

Юбилейният спектакъл представи феноменална симбиоза между класически джаз стандарти и мащабно оркестрово звучене. Васил Петров излезе под светлините на прожекторите заедно със своето доказано джаз трио и виртуозите от Разградската филхармония. Съвместната им изява преплете кадифения вокал на певеца с богатите аранжименти на класическите инструменти, а всяко изпълнение бе посрещано с бурни аплодисменти.

В програмата прозвучаха емблематични песни от богатия му репертоар, трупан в продължение на три десетилетия. Публиката се наслади на изящно подбрани произведения, които отдавна са се превърнали в мост между поколенията и различни музикални светове у нас.

Моментът, който взриви Банско

Истинският фурор обаче бе запазен за финала на вечерта. Наричан от десетилетия „Българският Франк Синатра“ заради своя неподражаем тембър и сценично присъствие, Васил Петров направи незабравимо посвещение на своя легендарен американски колега.

Още с първите акорди на „My Way“ атмосферата на площада се промени. Вместо просто да слушат, хората от всички възрасти извадиха светлините на телефоните си, станаха на крака и запяха всяка дума заедно с изпълнителя. Мощният хор на публиката отекна чак до върховете на Пирин, създавайки неповторимо усещане за общност и превръщайки концерта в триумф на хубавата музика.

Три десетилетия музикално наследство

Този специален концерт на Банско джаз фестивал беше много повече от обикновено музикално събитие. Той се превърна в емоционална равносметка за творческия път на един артист, който от 1994 г. насам не спира да обогатява българската културна сцена. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и доказа, че традициите на българския джаз имат не само славно минало, но и вдъхновяващо бъдеще.

След тазвечерното участие Банско за пореден път затвърди статута си на лятна джаз столица на Балканите, оставяйки хиляди хора с незаличим спомен от вечерта, в която всички изпяха своята история "по своя си начин".