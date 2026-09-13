Васил Петров и „Rock Swings“ поставиха впечатляващ финал на музикалните вечери край язовир „Копринка“
Музикалните вечери край язовир „Копринка“ приключиха, но празничната програма ще продължи с редица културни събития
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Музикалните вечери край язовир „Копринка“ приключиха, но празничната програма ще продължи с редица културни събития
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