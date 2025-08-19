Джазът оживява в “Празници на Долината на тракийските царе”

От 4 до 7 септември 2025 г. Казанлък отново ще се превърне в столица на джаза - в Археокомплекс Долината на тракийските царе ще се изявят едни от най-известните български и световно признати джаз музиканти.
Ето и програмата:
- 4 септември – Откриване с джаз дуото VOICE & ACCORDION и специалното участие на неповторимият Васил Петров – „Гласът на българския джаз“.
- 5 септември – „Златните години на джаза“ – трибют към легендите с Марина Господинова, Михаил Йосифов, Милен Кукошаров, Димитър Карамфилов и Атанас Попов.
- 6 септември – „Защото джазът е и любов“ – френски шансони и джаз стандарти с харизматичната Вера Шандел и виртуозния Ангел Заберски – син.
- 7 септември - сутрешно матине с Мирослав Турийски и Мирослава Кацарова.
Събитието ще бъде съпътствано и от „Жизнената сила на тракийския елексир“ – бутикови дегустации на вина и местни деликатеси.
Музика, която вдъхновява. История, която оживява. Атмосфера, която не се забравя.
Не пропускайте шанса да станете част от това изключително събитие, в Археокомплекс „Долината на тракийските царе“, вход: 8 лв.
