34-годишен старозагорец спаси кръста. Какво си пожела?

Всички старозагорци да са живи и здрави и да пазим традициите ни, това пожела днес на съгражданите си 34-годишният Калоян Лазов. Младият мъж улови кръста по време на богоявленския ритуал с водосвет на бойните знамена на военните формирования от Старозагорския гарнизон. Водосветът бе отслужен от викарния епископ на епархията еп. Богослов Димитров, командващият водосвета бе подполковник Атанас Бакалов.

23-ма младежи се хвърлиха във водите на езерцето на 300 метра южно от езеро „Загорка“, най-малкият сред тях бе третокласникът Жулиен Иванов. Община Стара Загора бе представена от двама от зам.-кметовете - Милена Желева („Култура и туризъм“) и Светослав Колев („Финанси, бюджет и икономика“). Зам.-кметът с ресор „Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход“ Радостин Танев и секретарят на общината Николай Диков почетоха богоявленския празник в курортното селище Старозагорските бани. Диков бе сред мъжете, скочили във водата за спасението на кръста.

Празничният ден започна в 9.30 часа в катедралния храм „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“, където Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит Киприан отслужи Утреня и св. Златоустова литургия. На службата присъстваха зам.-кметът Милена Желева и областният управител д-р Неделчо Маринов.

Необичайно топлото за началото на януари и слънчево време в Стара Загора събра много хора в 12.00 часа на водоема. Във водите му нагазиха само млади мъже, които извиха импровизирано хоро и изпяха част от химна на България. Победителят позволи на малкия Жулиен да подържи християнския символ. За втори път успявам да хвана кръста, а не съм броил колко пъти съм участвал в този ритуал, каза пред медиите Калоян Лазов. За себе си той пожела единствено да е жив и здрав през новата година.

„На Богоявление си спомняме кръщението на Господ Иисус Христос в река Йордан, когато се откри тайната на Светата Троица, гласът на Отца, Синът във водите и Светият Дух във вид на гълъб“, посочи пред старозагорски епископ Богослов. „В този свят момент Христос не се нуждаеше от очистване, но влезе във водата, за да я освети и чрез нея да освети и целия свят, за да можем ние да се очистим от греховете си, като се умием от вода и дух, тоест като приемем Светото Кръщение. Чрез силата на Светия Кръст водата се изпълва с Божията благодат и става средство за духовно обновление, изцеление и благословение“, прибави още духовникът. И пожела на присъстващите „да отворим сърцата си за божията благодат, да се отречем от злото и да вървим по пътя на Христовата светлина, носейки мир. Амин“.

Епископ Богослов поздрави множеството и от името на Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит Киприан.

Богоявление, наричан още Водици или Водокръщи заради връзката му с водата, е имен ден за 3522-ма жители на населените места на община Стара Загора, разкрива справката на Отдел „Гражданско състояние“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com