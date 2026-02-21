Затварят летището в София, пускат само военни самолети

Летище "Васил Левски" в София ще затвори на 23 и 24 февруари за всички полети с изключение на военни полети. Това пише Flightradar24 в социалната си мрежа X, съобщава news.bg.

На 23 февруари летището ще бъде затворено за всички полети освен военните от 01:15 до 02:50 часа през нощта, а на 24-ти - 01:05 до 03:35 часа. Причината за това са ремонтни дейности.

Припомняме, че на 19 февруари американски самолети кацнаха на летището в София, като от американското посолство обясниха, че страната ни е оказвала подкрепа на САЩ с цел провеждане на обучение, свързано с изпълнение на дейности по усилена бдителност на Алианса.

Бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев публикува снимки от Терминал 1 на летището в София и написа, че на него има седем американски военни самолета-цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, три товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници. По негови думи те са на път за Иран и "явно там ще става много горещо много скоро".

