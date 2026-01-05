Казанлък отбелязва 148-ата годишнина от Освобождението на града и от боевете при Шипка - Шейново

По повод 148-ата годишнина от Освобождението на Казанлък и от боевете при Шипка–Шейново, на 8 и 9 януари 2026 г. Община Казанлък организира събития, с които да бъде почетена паметта на воини и опълченци, оставили дълбока следа в националната ни история.



Програма:

- На 8 януари 2026 г. (четвъртък) в 11 часа в Девически манастир “Въведение Богородично“-гр. Казанлък ще бъде отслужена Заупокойна молитва в памет на загиналите и ще бъдат поднесени цветя.

- На 9 януари 2026 г. (петък) в 10:30 часа в с. Шейново ще се състои поклонение и поднасяне на цветя пред Паметника на победата.

- На 9 януари 2026 г. (петък) 11:10 ч. в гр. Шипка ще бъдат поднесени цветя пред Паметника на Христо Патрев.

- В 11:30 ч. цветя ще се поднесат пред Паметника на опълченците от Шипка.

- В 12:00 ч. в Храм-паметник “Рождество Христово“ ще бъде отслужена Заупокойна молитва и ще бъдат поднесени цветя.

Община Казанлък кани жителите и гостите на региона да се включат в честванията и заедно да сведем глава пред паметта на героите, извоювали свободата на България.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com