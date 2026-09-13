Казанлък отбелязва 148-ата годишнина от Освобождението на града и от боевете при Шипка - Шейново
Община Казанлък организира събития, с които да бъде почетена паметта на воини и опълченци
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Община Казанлък организира събития, с които да бъде почетена паметта на воини и опълченци
Селтик измъкна равенството в Бергамо
Върхът, където е днес Паметникът на Свободата, се е наричал Свети Никола
Експозицията представя бойната летопис на Освободителната война, в която доблестните български синове проявяват удивителна храброст и стоицизъм
Гръмовен грохот на пушки и героични викове огласиха бургаския площад "Св. Св. Кирил и Методий". Поводът бе историческа възстановка на епичната битка з...
Самопровъзгласилите се Донецка и Луганска народна република (ДНР и ЛНР) в Източна Украйна се съгласиха насрочените за 18 октомври и 1 ноември местни и...
В центъра на града падат снаряди, боевете за летището продължават Въоръжените сили на Украйна получиха в неделя сутрин заповед за "масиран огън по по...
Президентът Порошенко изключи вариант за федерализация Украинският президент Петро Порошенко ще внесе следващата седмица в парламента проектозакон за...
Примирието в Украйна като цяло се спазва, но остава нестабилно, заяви високопоставен представител на Организацията за сигурност и сътрудничество в Евр...
Украинки изпращат свои близки, които заминават да се бият като доброволци в Източна Украйна
Украинско семейство преминава руската граница в опит да се спаси от боевете в Източна Украйна
Киев поднови офанзивата си срещу опълченците в източната част на Украйна, което доведе до нови жертви. Шестима души бяха убити и петима ранени при обс...
"Православна зора" на Чернев ще наблюдава референдума на 16 март
Благоевград. Кметове на села в община Сандански стягат кастинг за опълченци. Охранителите ще пазят земеделските земи и хилядите декари лозя в региона....