Вашингтон и Техеран още говорят, но Израел подаде тревожен сигнал
САЩ търсят дипломатически изход въпреки новите атаки, но информацията за заговор срещу Тръмп вдигна напрежението
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САЩ търсят дипломатически изход въпреки новите атаки, но информацията за заговор срещу Тръмп вдигна напрежението
Община Казанлък организира събития, с които да бъде почетена паметта на воини и опълченци
Грозни се поклони пред новия световен шампион – Хамзат Чимаев
Какво заяви президентът
В същото време в Донбас руските войски вече са навлезли в украинския град Торецк
За момента няма израелска реакция на коментарите на Байдън
Американското президентство окачестви това израелско решение като стъпка в правилната посока
Сражения между фракциите в Либия
Съюзниците на Украйна обещаха милиарди за възстановяването ѝ
Същевременно се похвали с превзети позиции край Бахмут в Украйна
Военни части на Русия са отстъпили с около 2 километра от фронтовата линия
"Вагнер" заяви, че няма нищо общо с боевете, обхванали Судан
Украинците отстъпват
Бойците на "Вагнер" бяха начело на многомесечните усилия на Русия да превземе Бахмут
Володимир Зеленски увери, че войските му ще се бият за Бахмут
"Вагнер" се стремят да поставят под контрол важен път за доставки за армията на Киев
Скоро може да бъде предприета украинска контраофанзива срещу руснаците
Боевете продължават, Украйна съобщи за атака с дронове и взривове в Хмелницки
Това е буквално битка за всеки метър украинска земя
Десетки хиляди руски войници се концентрират в Донбас