Изненада от Рамзан Кадиров. Кого посреща с Майбах?

Едно чеченско момче, израснало с грозен белег на лицето и с юмруци по улиците, стигна до върха на професионалните боеве и триумфира в неделя в Чикаго като новия шампион в UFC в средна категория. Направо го с поредния рекорд – брой удари по време на двубоя с прехваления южноафриканец Дрикус дю Плеси. И с невижданото от доста време абсолютно единодушие от съдиите.

Брутален в ударите си, но срамежлив пред камерите, за 7 години в професионалните боеве той не допусна поражение, но не пропусна скандали.

Американското му участие беше на косъм, тъй като от доста години не успя да се добере до виза заради неговия благодетел – чеченският лидер Рамзан Кадиров. Миналата година Хамзат заяви, че ще има шанс да се бие в Чикаго, ако Тръмп стане президент.

Днес той кацна в Чечения като национален герой и връчи пояса на Кадиров, а като награда получи от чеченския лидер чисто нов Майбах.

Пътят към победата на Хамзат е дълъг и трънлив - от тъжно детство в Чечения, през мизерстване като бежанец в Швеция до тежко заболяване, което едва не му коства кариерата.

Бетонните стълби

Хамзат Чимаев е роден на 1 май 1994 г. в село Гвардейское, малко преди началото на Първата чеченска война. Детството на бъдещия шампион е мрачно. На 2 години Хамзат пада по бетонно стълбище, сериозно наранявайки лицето си. Резултатът от падането са избити зъби, травма на носа и устните. Белегът на горната устна и проблемите с дишането през едната ноздра остават завинаги.

На шест години Хамзат започва да се бие, а първият му идол е известният борец Александър Карелин. Успоредно с тренировките младият Чимаев стаусъвършенства уменията си в улични боеве, които по онова време са обичайни за чеченските момчета. Според по-големия му брат Артур, Хамзат се отличава с рядка непримиримост - дори на 10-11-годишна възраст той е готов да стигне до края и никога не признава поражението.

Обратът в живота му настъпва на 16 годишна възраст, когато Хамзат и семейството му се преместват в Швеция. В различни интервюта Чимаев дава противоречиви обяснения за причините. Първоначално споменава статута на бежанците, но по-късно свързва заминаването с необходимостта от операция на по-малкия си брат. Каквато и да е истината, Швеция се превърна във втори дом за него, където започна пътят му към големите трофеи.

Птицефермата

Първите години в Европа не са лесни за Чимаев. Той опитва най-различни професии: работи във фабрика за фризери, охрана в нощен клуб, надзирател в социална организация за наскоро освободени затворници. Известно време дори работи в птицеферма. Любопитното е, че именно там му хрумва идеята да влезе в света на ММА.

Това се случва след като разпалено гледа една от битките на Конър Макгрегър, а после чува и какви са приходите му само от един турнир. Интересното е, че години по-късно отношението на Хамзат към ирландеца се промени драстично - той дори се опита да се "справи" с Макгрегър заради Хабиб Нурмагомедов в Ирландия, но това му костваше няколко дни в затворническа килия.

Успоредно с другата си работа, Чимаев започва да тренира свободна борба, ставайки шампион на Швеция три пъти (през 2015, 2016 и 2018 г.). Птичето каца на рамото му един ден в известната шведска фитнес зала Allstars Gym Sweden, където отива Александър Густафсон, звезда на UFC, харесва талантливия чеченец и го взима под крилото си. Помага му в тренировките, купува му и дрехи, и храна.

Чимаев по онова време живее точно в залата, в малко помощно помещение с походно легло и тренира денем и нощем.

Светкавичното възход

Кариерата му в ММА тръгва през 2018 г., като бързо спечели серия от шест поредни победи. Дебютът му в UFC е през юли 2020 г. и веднага привлече вниманието на бойния свят с победата над Джон Филипс чрез задушаване във втория рунд.

Когато само 10 дни по-късно влезе във втората си битка в UFC срещу Рис МакКий, чеченецът направи истинска сензация - нокаутира го в първия рунд. Никой никога не беше печелил две победи за толкова кратък период от време. Два месеца по-късно хеттрикът дойде с нокаута срещу Джералд Меаршерт за 17 секунди.

Новобранецът става хит в UFC, като лично президентът на организацията Дейна Уайт го нарича "специален боец", предричайки му славно бъдеще.

Сривът

Пандемията слага голям прът в кариерата му - той е тежко болен от COVID-19, последствията от който не му позволяваха да тренира с пълна сила. Понякога кашляше кръв и дори губеше съзнание. Лекарите дори подозират, че има рак. Така, през март 2021 г. Хамзат шокира феновете, като обяви оттеглянето си поради здравословни проблеми.

Благодетелят, който го измъкна от лапите на депресияга, бе лидерът на Чеченската република Рамзан Кадиров. Политикът лично се обажда на Чимаев и го убеждава да не се отказва от спорта. Взима го на лечение в Чечения и половин година по-късно боецът се завръща в тренировъчната зала.

Скандалите

Пътят към славата на чеченеца минава през шумни конфликти. Най-забележителният беше сблъсъкът с клана Нурмагомедов. След като Рамзан Кадиров постави под въпрос доминацията на Хабиб, Чимаев написа в коментарите: "Ще го разкъсаме, ако иска". Отговорът беше тъжен: „Седяхме на една маса, бяхме като братя, а сега…“

Конфликтът ескалира в истинско сбиване през октомври 2022 г. на UFC 280 в Абу Даби. След основната битка за вечерта, в която Ислам Махачев стана шампион в лека категория, Чимаев и Абубакар Нурмагомедов се сбиха до клетката и бяха разделени само благодарение на намесата на охраната.

Година по-късно войната в Украйна продължава, а Чимаев все малко е желан в Швеция и минава под флага на Обединените арабски емирства, където тренира и живее през повечето време.

Личен живот

Подобно на много представители на кавказката култура, Хамзат Чимаев се дразни от лични въпроси и не обича да обсъжда публично семейството си. Голямата му сватба с над 700 гости се превърна в топсъбитие за Чечения, а като ВИП гост бе посрещнат Рамзан Кадиров. Никой обаче не разбра името на булката.

И до днес чеченеца говори само за сина си. Няма негови публични снимки, но шампионът признава, че бащинството го е променило, смирило и е отприщило желанието му за блоготворителност. Чимаев домове за стари хора, фитнес зали за работещите, подпомага стотици деца, които мечтаят за спортна кариера.

Бойният му стил

Какво и да се каже за уменията на Хамзат, ще е малко. За седем години професионалната си кариера той има изумителния рекорд от 15-0, оставайки непобеден боец. Статистиката му в UFC също е завидна: осем победи без загуба, шест бонуса за "Представяне на вечерта" и един за "Най-добра битка на вечерта".

Бойният му стил е убийствена комбинация от техника с убийствено мощни удари. Благодарение на годините тренировки в борба свободен стил, той използва ударна сила в изправено положение. Рекордите му включват най-бързата серия от три битки в историята на UFC и най-кратката разлика между две победи (10 дни). В битка с южноафриканеца той постави нов рекорд за брой удари в битка за титлата.

Мечтите

Сега, след като стана шампион на UFC, Хамзат Чимаев най-накрая си осигури статута на една от най-ярките звезди в света на ММА. Потвърди репутацията си на боец, който винаги държи на думата си, когато обещава да спечели.

В близък план гледа към новата битка наесен – за запазване на пояса. Там, където и стените ще помагат. Защото ще е в ОАЕ. Празненствата за титлата вече започнаха. Естествено, в Чечения. Посрещнаха го като национален герой, а Рамзан Кадиров беше на върха на щастието. Както е известно, когато е доволен, той е и много щедър. Още на летището поднесе на Хамзат Майбах.

Какъв е подаръка на Путин, едва ли ще разберем- Но истината е, че Хамзат много се пази от политиката. Никога не е коментирал нито войната, нито мира. Твърди, че спортистът трябва да си гледа само битките в залата. А неговите амбиции там са големи - наскоро в интервю за ESPN той обяви желанието си да премине в полутежка категория и дори допусна възможността за битка с непобедимия Ислам Махачев.

