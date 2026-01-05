Джокович с изненадващ ход, затвори важна страница

Новак Джокович предприе още един ход, който изненада света на тениса. 38-годишният ас обяви оттеглянето си от Професионалната тенис асоциация на играчите (PTPA), която основа преди четири години, предаде corner.dir.bg

Тогава той и канадският тенисист Вашек Поспишил сложиха началото на организацията, която днес се смята за много влиятелна в спорта. Джокович бе първият председател и най-голям активист на Асоциацията, за да защитава правата на колегите си в редовни спорове с ATP - лигата, която администрира професионалния тур.

"След внимателно оглеждане на фактите и дълъг размисъл, решението ми е да напусна изцяло Асоциацията - написа в социалните мрежи Джокович. - То идва заради моите сериозни опасения за прозрачността и начина на управление на организацията. Както и заради това как се използват и представят моят глас и имиджът ми.

Горд съм от това, че с Вашек направихме първата крачка през 2021-ва, горд съм от визията ни за Асоциацията. Тя даде независимост на играчите и става все по-силна. Но е очевидно за мен, че моите принципи и ценности не съвпадат с настоящия курс на организацията.

Ще се концентрирам върху това, което правя на корта. Тази глава е затворена за мен."

Нищо чудно причината за решението на Новак да е мащабното съдебно дело, което се задава между PTPA и ATP.

Асоциацията на играчите атакува тази на професионалния тенис за натоварения календар, както и за нарушаване на личното пространство на състезателите с изненадващи допинг тестове по време на турнирите в Шлема.

Няколко от водещите тенисисти в момента, водени от Карлос Алкарас, отказаха да подкрепят тези атаки към ATP, а техен инициатор са Поспишил и неговите нови съратници в ръководството на PTPA.

