Ето го новият мениджър на Челси

Наставникът на Страсбург Лиъм Росиниър потвърди, че ще стане новият мениджър на Челси.

41-годишният специалист обяви това на пресконференция на Страсбург тази сутрин. Той ще наследи на поста Енцо Мареска, който си тръгна в първия ден от новата година.

"Получих разрешение да разговарям с един от най-големите клубове в света. За мен беше чест да бъда асоцииран с клуб като този и сега изглежда така сякаш ще бъда новият мениджър на този клуб. Не съм подписал все още, но вече съм постигнал устна договорка с Челси. Всичко ще бъде финализирано вероятно в следващите няколко часа. Тук съм, защото сметнах за правилно да ви кажа всичко това във физическо присъствие", сподели Росиниър.

Очаква се той да бъде край тъчлинията навреме за мача от трети кръг на ФА Къп срещу състезаващия се в Чемпиъншип Чарлтън Атлетик в събота.

