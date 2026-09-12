Мениджърът на Ливърпул със сериозна новина за трансферите
Какво съобщи Андони Ираола
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Какво съобщи Андони Ираола
Нещата ске развиват изключително бързо
Починалият е открит с наранявания на главата
Слот ще довърши сезона начело на отбора
Финансовите им възможности за тук са невероятни
И направи първи коментар
Тимът е със сериозни трудности да има постоянство
Босът на Славия го нарече "мижитурка"
Учениците бяха посрещнати от менторите си и секретаря на Общината Гинка Щерева
Енцо Мареска има проблеми със състава
Полковник Том Паркър е синоним на двулично представяне на артисти
Той пристига с целия си екип от помощници
Той се утвърди седем години във Висшата лига
Lean експертът ще спомогне за внедряването на решения за подобрение на процесите в предприятието
Шпорите изживяват голяма радост
Мениджърът получи червен картон за поведението си след мача срещу Евертън
Дейвид Мойс пак застава начело на клуба
След пенсионирането на Сър Алекс Фъргюсън през 2013 Юнайтед шест пъти е сменял мениджъра си
Пулев и Махмуд Чар ще се боксират на 7 декември в "Арена 8888 София"
Според органите на реда самоубийството е основна версия за инцидента