Скандал. Венци Стефанов обиди тежко мениджъра на Карлос Насар

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов отново се прояви. Шефът на "белите" даде пресконференция, на която говори и за героят на България във вдигането на тежести - Карлос Насар.

Стефанов заяви, че "мениджър - мижитурка води Карлос Насар в Катар, за да го продава". Бизнесменът обаче не уточни кого визира.

"Как искаме българският спорт да върви? Няма как да стане? Имаме уникален спортист в лицето на Карлос Насар, но някаква мижитурка - мениджър го води в Катар, за да го продава. Същото направи и с един мой футболист", заяви Стефанов по време на пресконференцията си.

Още преди няколко дни се появиха нови информации, според които именно от Бахрейн изкушават Насар с 2 милиона долара.

В арабския свят са наясно, че страната, която успее да изкуши Карлос _ ще си гарантира сигурни медали във вдигането на тежести от големите форуми през следващите години.

