Картините бяха голямата страст на Боян Радев

Легендата на българската борба и двукратен олимпийски шампион Боян Радев почина на 18 декември на 83-годишна възраст. Днес България ще се поклони пред паметта му.

Боян Радев е едно от най-емблематичните имена в историята на българския спорт. Роден на 25 февруари 1942 г. в пернишкия квартал "Мошино", Радев остава в историята като един от най-великите борци в класическия (гръко-римския) стил и първият българин с две олимпийски титли.

Той печели златен медал на Олимпийските игри в Токио през 1964 година, а четири години по-късно повтаря успеха си в Мексико Сити, утвърждавайки се като абсолютен доминатор в тежките категории на световната борба.

В кариерата си той има още световни и европейски титли и медали, които го нареждат сред най-успешните български спортисти на всички времена. Легендарният борец е може би единственият спортист в света, спечелил олимпийско злато след само пет години тренировки. Поне така твърди треньорът му Слав Славов.

Измъкнали го на 16 години от една пернишка мина след случайна среща с бивш борец, който оценил яките мускули на момчето.

Спортист на годината в България за 1964, 1967 и 1968 г. През 2009 г. той получава най-високото отличие на Международната федерация по борба (ФИЛА) - "Златна огърлица". Боян Радев е приет и в Залата на славата на Международната федерация по борба в Оклахома (САЩ), а на 24 април 2014 г. е избран за спортист на века от Спортен клуб "Левски".

След края на активната си спортна кариера Боян Радев остава далеч от светлините на прожекторите, но се утвърждава в друга роля - като страстен колекционер и дарител на българско изобразително изкуство.

Той е обявен за дарител №1 на Националния исторически музей, в който има специална зала на негово име. И в която са изложени близо 170 експоната от личната му колекция - икони, дърворезби, каменни пластики и други. За приноса си към спорта и културата Боян Радев е носител на множество държавни отличия и остава символ на дисциплина, постоянство и родолюбие. Името му продължава да бъде пример за поколения български спортисти и културни дейци.

Един от едва шестимата двукратни олимпийски шампиони за България в исторически план - Петър Киров говори минути след новината за кончината на легендата Боян Радев.

"Боян Радев не бива да го мерим с успехите в спорта, постиженията. Той трябва да се мери и като човек. Аз съм се възхищавал на него още преди да започна моя обичан спорт - борбата. Боян Радев имаше много човещина - човешки добродетели. Аз съм се учил от него. Много е дал за България и много е постигнал. Той е първи от всички", заяви Киров пред нашата медия.

"Много ме беше жал, че не участва на Олимпиадата през 1972-а година, защото бяха същите противници, които е побеждавал. Пак щеше да ги победи! Много ме беше жал, защото щеше да стане трикратен олимпийски шампион!

Много от него можехме да се поучим. Много даде на борбата и нашия спорт. Много жалко", завърши Киров.

Легендата получава и признание от МОК. Носител е на два приза на МОК, едниният е "Пиер дьо Кубертен", а другият - "Спортът и изкуството", който му се присъжда като на един от най-големите колекционери.

През 2002 година Радев получава най-високото държавно отличие - орден "Стара планина", първа степен.

Ето всички двукратни олимпийски шампиони на България:

Борците Боян Радев (1964, 1968) и Петър Киров (1968, 1972), щангистът Нураир Нурикян (1972, 1976), кануистът Николай Бухалов (1988, 1992), стрелецът Таньо Киряков (1988, 1996) и състезателката по спортна стрелба Мария Гроздева (2000, 2004).

