Жестока гавра с наследството на Боян Радев
Шедьоври за милиони изчезнали, част от тях открити при приближен
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Шедьоври за милиони изчезнали, част от тях открити при приближен
На поклонението присъстваха много звезди на спорта ни
Поклонението е на стадион "Васил Левски"
Един от най-големите български спортисти си отиде на 83 години
Днес България казва последно сбогом на легендарния спортист
България се прощава днес със световния и олимпийски шампион Боян Радев. Поклонението пред тленните му останки ще се състои на националния стадион „Вас...
Той трудно понася личната загуба
Той е починал на 83-годишна възраст
Ще се оправи ли легендарният спортист
Лекарски екип прави всичко възможно да извади славния борец от рисковата ситуация
БОК и Международната федерация по борба отличиха легендата за 50 г от второто му олимпийско злато
Двукратният олимпийски шампион по борба Боян Радев запали олимпийски огън в центъра на родния си Перник, чийто почетен гражданин е. Поводът бе празни...
Бъдете българи и пазете българщината, заръча легендарният борец Първият двукратен олимпийски шампион на България Боян Радев бе удостоен днес с един о...
София. Боян Радев отново получава награда от Международния олимпийски комитет (МОК). Двукратният ни олимпийски шампион е удостоен с трофея на МОК "Спо...
София. Българският олимпийски комитет отбеляза днес със стилна церемония 50-ата годишнина от спечелването на първата олимпийска титла на Боян Радев. Н...
Боян Радев със своя зала в националната художествена галерия
София. Изключително ценен дар получи днес Националният исторически музей от известния български спортист и колекционер Боян Радев. По случай 50-годишн...