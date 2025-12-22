Стотици се простиха с легендарния Боян Радев

Стотици се сбогуваха за последно с великия ни спортист, колекционер и дарител Боян Радев.

На поклонението пред тленните останки на първия ни двукратен олимпийски шампион на Националния стадион дойдоха редица спортисти, деятели и хора от елита, сред които Симеон Щерев, Георги Мърков, Иван Пешев, Гриша Ганчев, както и политици - бившият президент Георги Първанов и Румен Петков.

Там беше и бившата световна рекордьорка в скока на височина Стефка Костадинова.

"Отиде си член от моето семейство. Един голям българин, един велик човек, който до последния си дъх милееше за българския спорт. Най-големият колекционер и дарител. Голяма загуба за българския спорт. Името му остава със златни букви в нашата история. Той е един боец. Липсват такива хора, просто се промени ценностната система", каза тя.

Припомняме, че легендарният спортист, колекционер и дарител си отиде от този свят на 18 декември на 83-годишна възраст.

Той е първият двукратен олимпийски шампион на България - победител в категория до 97 кг в Токио 1964 и Мексико 1968. Световен шампион в Толедо през 1966 и три пъти избиран за Спортист номер 1 на страната - 1964, 1967 и 1968 години.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com