Почетен караул за Боян Радев

С гвардейски оркестър и почетен караул България изпраща легендата на спорта Боян Радев. Близки, приятели и роднини отдават последна почит на двукратния олимпийски шампион. Поклонението е на стадион "Васил Левски".

На поклонението малко преди 11 ч. пристигнаха бившият президент Георги Първанов, бившият министър на вътрешните работи Румен Петков, както и много борци.

Изтъкнатият борец, колекционер и филантроп почина на 18 декември на 83 години. Боян Радев остава в историята като първия българин с две олимпийски титли – от Игрите в Токио през 1964 г. и Мексико Сити през 1968 г.

Боян Радев е роден е на 25 февруари 1942 г. в с. Мошино (днес кв. Мошино на Перник). Състезател по борба класически стил, състезаващ се за „Спартак"-София.

