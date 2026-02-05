Ново условие за назначаване на работа. Особен служител в държавните фирми

Министерският съвет предлага промени в правилника за публичните предприятия, които са публикувани за обществено обсъждане. Основната цел е да се засили контролът срещу корупцията и да се насърчи почтеното поведение в държавните и общинските предприятия.

Във всяко публично предприятие да има служител по почтеността, предвиждат промените. Той трябва да бъде независим и да следи за спазването на етичните правила. Ако в ръководството няма такъв независим човек - да бъде назначен специално за тази функция. Служителят по почтеността ще проверява дали служителите и ръководството изпълняват задълженията си честно, законосъобразно и в интерес на обществото. Той ще следи за спазването на Кодекса за етично поведение.

Проверките ще се правят най-малко веднъж годишно. След всяка ще се изготвя доклад, който трябва да бъде представен на ръководството до 7 дни. Ще има проверки за почтеност при кандидатстване за работа, както и текущи по време на изпълнение на длъжността. Текущите проверки ще се правят само при необходимост и не повече от два пъти годишно за един и същ служител. Анонимни сигнали няма да се разглеждат.

При назначаване на ръководни кадри ще се изискват не само образование и професионален опит, но и добра репутация и почтеност. Подобни изисквания ще важат и за останалите служители според позицията им. Всеки служител ще подписва декларация, че е запознат с Кодекса за етично поведение, ще го спазва и няма да допуска конфликт на интереси.

