Банско с нова крачка към бъдещето
Общината поставя човека, обществения интерес и защитата на основните права на фокус
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Общината поставя човека, обществения интерес и защитата на основните права на фокус
Кабинетът предложи специален закон
Етичен кодекс за добро поведение в градския транспорт подготвят в момента от Центъра за градска мобилност. Целта е гражданинът, който ползва обществен...
Ще търсят подкрепа за детето от личности, които уважава
Парламентарната група на АБВ прие етичен кодекс срещу корупционни практики и конфликт на интереси. "Документът е подобен на такъв от Европарламента и...