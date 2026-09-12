Заплатите в държавните фирми на мушка. Ще ги намалят ли?
е са оформени от порочни методики, приети в миналото, посочи Иво Христов
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е са оформени от порочни методики, приети в миналото, посочи Иво Христов
Кабинетът предложи специален закон
Сътрудничеството между България и Американската агенция за търговия и развитие е ключово
Необходима е смяна на ръководството на Държавната консолидационна компания
Рокада в дружество с поръчки за милиони
Ще бъдат ограничени и сумите за представителните разходи и начините за тяхното разходване
Конкурсите обявени на 1 юли, само три дни се подават документи
Гърция е изправена пред проблем с ликвидността и се нуждае от сътрудничеството на европейските кредитори, за да продължи да плаща заплати и пенсии и д...
София. Правителството предлага на Народното събрание да допълни Закона за държавната собственост с текстове, които създават възможност държавните пред...
Разград. Над 200 хил. лева дължат държавни структури на община Разград заради неплатен данък смет за 2014 година. Сумата на общата задлъжнялост на...
София. "Диверсификацията на средствата на държавните предприятия е факт, съобщи вицепремиерът Даниела Бобева", цитирана от БГНЕС. Тя направи отчет на...
РВД търси трезор за депозит от 5 млн. евро, а "Агроводинвест" - за изплащане на заплати
Търси се сериозен европейски оператор, който да купи БФБ
Въвеждат задължителни правила за избор на банка от предприятията