Заплатите в държавните фирми на мушка. Ще ги намалят ли?

Заплатите в държавните дружества трябва да бъдат коригирани надолу. Това заяви вицепремиерът Иво Христов по БНТ. По думите му на места има нереално високи възнаграждения.

Те са оформени от порочни методики, приети в миналото, като често се взема за база средната работна заплата, посочи Христов. Той заяви, че в някои дружества като „АЕЦ Козлодуй“ или „Ръководство на въздушното движение“ е нормално заплатите да са високи с оглед на високите отговорности. Попитан за заплатата в размер на 14 000 евро в НДК, вицепремиерът подчерта, че става дума за „заварена заплата“, която ще бъде намалена.

Относно бъдещето на комисията по досиетата Иво Христов каза, че ще се запази досегашният режим за достъп до досиетата. Междувременно ще тече дигитализация на досиетата, така че всеки да може, след корекция в закона, да чете каквото иска, уточни той.

За „Боташ“ Христов каза, че договорът е бил сключен в условия на форсмажорни обстоятелства, за да се достави газ на България, което е спасило страната от енергиен срив. Той можеше да бъде много печеливш, но съвсем съзнателно "сглобките" не го натоварваха със съответните количества газ, какъвто е капацитетът на тръбата, сега се отваря възможност договорът да стане печеливш, смята той. „Десницата често създава батак, а след това злорадства, когато ние сеопитваме да оправим този батак“, каза Христов.

За позицията относно 21-вия пакет санкции срещу Русия, Иво Христов заяви, че правителството, в частност премиерът, „наложи пунктуални санкции по три точки“, които са били уважени.

„За пръв път България калибрира европейската политика, и то по много невралгична тема, тъй като вкарването на религиозен момент в условия на въоръжен конфликт може да има непредвидими последици“, коментира вицепремиерът.

Попитан дали се опасява от протести във връзка с бюджета за 2026 г., Христов попита: „А какви са основанията за протести?“. „Видяхме по-скоро маргинални протести, но дори те не успяха да артикулират точно за какво са излезли?“. Социалните плащания са съхранени, увери вицепремиерът.

Имаме интерес да ограничим дефицита и ще го направим, коментира също Христов.

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