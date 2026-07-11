Атанас Атанасов мина в запаса, но пак ще дърпа конците

Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов официално се оттегли от първия пост в партията, който заемеше от 9 години. На днешното общо събрание на партията той сравни оттеглянето си с уволнението от казармата. Каза, че минава в запаса, но винаги ще е на линия за ДСБ, включително и в амплоато си на депутат. Оставам в запаса и винаги съм на линия. Не мога да изляза от политиката, каза Атанасов, с което даде знак, че независимо от позицията, която заема ще продължи да дърпа конците в партията, създадена от Иван Костов.

Повече от половин час продължи докладът му, в които той подробно се спря на коалиционните отношения в "Демократична България", позициите на ДСБ при редене на листи и взимане на решения с ПП-ДБ. Засегна и предстоящата президентска битка.

Атанасов е третият председател на ДСБ от създаването й. Основателят й Иван Костов я оглавява от 30 май 2004 г. до 25 юни 2013 г., след което начело до 13 август 2017 г. е Радан Кънев. Настоящият евродепутат Кънев е и един от основните кандидати за председател днес, заедно с народния представител Йордан Иванов.

Настоящият лидер вече даде заявка, че за свой наследник иска колегата си от НС, който до момента му бе и заместник. А случайно или не, в началото на речта си нарече Никола Минчев от ПП "нашият евродепутат", макар Кънев да е единственият представител на ДСБ в ЕП. ДБ и ПП обаче се явиха заедно на евровота и затова и Минчев, и Кънев де факто са "общи" евродепутати.

В началото на речта си Атанасов напомни причините за създаването на коалицията "Демократична България" - да се преодолее разделението в демократичното общество и да се изгради ново и силно демократично обединение, способно да се противопостави на тогавашния модел. Така се стигнало до ДБ - най-дълго просъществувалата коалиция в дясното, за целия преход. Това постижение по-рано днес отбеляза и съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов.

"Разцепленията са първородният грях на демократичната общност още от първите дни на СДС, ние лесно се разделяме и трудно се събираме. А като успеем да го направим, често не е за дълго. Затова устойчивостта на ДБ е много голямо постижение", каза Атанасов.

Той призна, че кабинетът "Денков" е донесъл много критики, останал е с етикет "сглобка", платена била и изключително висока политическа цена в името на националния интерес. За сметка на това обаче България е в еврозоната и има пълноправно еврочленство. Европейският избор на България вече не може да бъде върнат назад, смята депутатът.

Атанасов призна, че си личат и различията с ПП - особено сега, когато тече бюджетната процедура. Той все пак вярва, че съединението прави силата.

"През последните години бях критикуван, че съм пазил коалицията на всяка цена, че съм правил много компромиси, че в преговорите за местни избори позициите на ДСБ на много места бяха жертвани. Много наши организации имаха чувството, че срещу тях се действа по-агресивно, отколкото партньоски, това е основателна критика. Но цената на поредното разцепление в демократичната общност ще е по-висока от цената на тези компромиси", смята лидерът на ДСБ.

И добави, че при всяко разделение избирателите са ги наказвали, визирайки решението на лидера на ПП Асен Василев за отделни парламентарни групи. Атанасов настоя, че демократичните хора печелят, когато "намираме общия път за големите каузи", затова трябва да се търси консолидация.

Пред нас е огромната политическа и историческа отговорност да сме безкомпромисна опозиция на днешното управление. За мен "Прогресивна България" е последната деноминация на бившата комунистическа партия", заяви той. И отправи критики, че в правителството има офицери от службите на Българската армия и хора с "формиран мироглед и страхопочитание към Големия брат".

Президентските избори са "политически рубеж, от който ще зависи накъде ще поеме България". "След концентрацията на законодателна и изпълнителна власт в Румен Радев, президентската институция е последен голям конституционен коректив. Ако и тя е под контрола на същия политически модел... Не може и не трябва се случва. Цялата власт в страната в ръцете на наследниците на бившата комунистическа партия ще ни доведе 35 г. назад", каза Атанасов.

Той напомни и за кръглата маса, на която преди година и ПП, и ДБ дискутираха възможността за обща президентска кандидатура. И настоя, че и сега трябва да се търси човек, който може да "отвъд естествените граници на нашия електорат. Вярвам, че сме намерили този кандидат. Вярвам, че са налице всички условия в края на ноември да се поздравим с победа", каза той.

Точно Атанасов първи заяви, че Андрей Гюров може да е кандидатът на демократичната коалиция за президента. И обяви, че се готви инициативен комитет в подкрепа на бившия служебен премиер. Лидерът на ПП Асен Василев обаче все още пази мълчание по темата, макар Гюров да бе и депутат от "Промяната".

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