ДПС се срещна с български изселници в Измир

Делегация на ДПС, в състава на която бяха народни представители, кметове на общини и представители на ръководството на партията, посети днес Измир, Република Турция, където проведе поредица от срещи с български изселници.

В делегацията участваха заместник-председателят на ДПС и кмет на община Кърджали Ерол Мюмюн, заместник-председателят на 52-рото Народно събрание и член на ЦОБ на ДПС Айтен Сабри, кметът на община Черноочене и член на ЦОБ на ДПС Айджан Ахмед, народните представители Сейфи Мехмедали (област Ямбол), Шендоан Халит (област Стара Загора) и Байрам Байрам (област Кърджали), както и кметът на община Исперих Белгин Шукри, кметът на община Лозница Севгин Шукри и Хюсеин Хафъзов – народен представител в 42-рото, 43-тото, 50-ото и 51-вото Народно събрание.

Срещите се състояха в кварталите Газипаша и Гьоредже в община Мендерес, Измир и преминаха при изключително голям интерес. Десетки наши сънародници, установили се в Република Турция, споделиха своите виждания, очаквания и въпроси, свързани с обществено-политическите процеси в България, както и с възможностите за поддържане на активна връзка с родните им места. На срещите присъства и кметът на квартал Газипаша, който приветства участниците и подчерта значението на добрите отношения между хората от двете държави.

От името на председателя на ДПС Делян Пеевски заместник-председателят на партията Ерол Мюмюн благодари на българските изселници за доверието и подкрепата, които са оказали на ДПС на парламентарните избори през април тази година. Той заяви, че партията високо цени активната гражданска позиция на българите, живеещи извън пределите на страната, и ще продължи да работи за защита на техните права и интереси.

Ерол Мюмюн подчерта,че дълг на ДПС е да поддържа живата връзка между тях и родината, защото те са неделима част от българското общество.

Заместник-председателят на 52-рото Народно събрание и член на ЦОБ на ДПС Айтен Сабри представи пред присъстващите основните законодателни приоритети на парламентарната група на ДПС. Тя акцентира върху първите три законопроекта, внесени от партията, които са насочени към възстановяване на справедливостта спрямо репресираните представители на турската и мюсюлманската общност по време на тоталитарния режим, както и към гарантиране и разширяване на правата на българските граждани, които живеят и работят в чужбина.

В хода на разговорите участниците обсъдиха възможностите за по-активно участие на българските граждани зад граница в обществения и политическия живот на страната, необходимостта от последователни политики за подкрепа на българските общности извън България и запазването на културната и езиковата идентичност на следващите поколения.

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