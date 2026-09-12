Делегация на ДПС със знакови срещи в Буджа и Измир
Делегацията на ДПС продължи програмата си в Република Турция със среща с представители на изселническата общност от България в района на Буджа, Измир....
Следете всички новини, анализи и коментари за Изселници. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Делегацията на ДПС продължи програмата си в Република Турция със среща с представители на изселническата общност от България в района на Буджа, Измир....
Срещите се състояха в кварталите Газипаша и Гьоредже в община Мендерес
ДПС последователно работи за съхраняването на връзката с изселниците от България, живеещи в Р. Турция
Парламентът гласува законови поправки
Новината е от Централния съвет на ДПС
Рефат е бил един от милионите работници на временна заетост
Вкарва дневния ред на изселниците в парламента
Ето каква е тарифата
Срещите и разговорите бяха истинско удоволствие за нас, казаха хората на ДПС
Азербайджанските изселници се отправиха към отдавна изгубената си родина
Депутатите от ДПС Байрам Байрам и инж. Павлин Кръстев присъстваха на церемонията
Властите подгониха бизнеса, има задържани и в други градове Арестуваха един от най-богатите хора в Бурса, чийто род е от България Чистката, предприе...
Хората са разтревожени от случващото се в Истанбул, но няма паника В момента изселници от Турция са в Светулка, разтревожени от това, което се случи...
Втора седмица пред Паспортната служба в Кърджали има опашки за подмяна на лични документи. Повечето от чакащите пред гишетата са предимно наши изселни...
Янаки Стоилов, зам.-председател на Националния съвет на БСП се срещна с наши изселници в Измир, съобщи Назми Мюмюн, член на съвета и ръководител на гр...
Кърджали. В Кърджали продължават срещите с граждани за разясняване на процедурите по кандидатстване за саниране на жилища. Такива ще се организират и...
Изселниците пазят любовта си към родината
Ардино. Болницата в Ардино получи поредно дарение от Сдружението за културно сътрудничество „Егридерелилер" (Ардинци) от Бурса. „Медицинските консум...