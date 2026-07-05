ДПС продължава срещите с представители на местната власт и с изселници от България в Турция

След срещите с представители на изселническите организации в Република Турция делегацията на ДПС продължи програмата на визитата си с поредица от срещи с представители на местната власт и с изселници от България, живеещи в южната ни съседка.

В рамките на посещението бяха проведени срещи с Емин Топалоглу - кмет на квартал „Демирташ Думлупънар“, Севинч Мутлу - кмет на квартал „Юнус Емре“ и Нурсел Шахинтюрк - кмет на квартал „Йенибаглар“. В разговорите се включиха и жители на кварталите, които имаха възможност лично да разговарят с членовете на делегацията, да поставят въпроси по теми, които ги вълнуват, и да обменят мнения в открит и конструктивен диалог.

От името на председателя на ДПС Делян Пеевски заместник-председателят на партията Халил Летифов благодари за топлото посрещане и подчерта, че ДПС последователно работи за съхраняването на връзката с изселниците от България, живеещи в Р. Турция, както и за развитието на доброто сътрудничество между местните власти на двете държави.

Заместник-председателят на Народното събрание Айтен Сабри отбеляза, че прекият контакт с изселниците от България и представителите на местната власт е изключително важен, защото създава възможност да бъдат чути проблемите и очакванията на хората, както и да бъдат обсъдени конкретни решения в техен интерес.

Кметовете на общините от ДПС изразиха признателност за гостоприемството и активното участие на сънародниците ни в срещите.

„Изселниците от България винаги са били неделима част от нашето общество. Силната им връзка с родните места е безценен капитал, който трябва да съхраняваме и развиваме. Именно затова тези срещи са толкова важни - те ни дават възможност да поддържаме постоянен диалог, да чуваме проблемите на хората и заедно да работим за укрепването на връзките с България“, заяви кметът на община Джебел и член на ЦОБ на ДПС Неджми Али.

По време на разговорите бяха обсъдени възможностите за обмен на добри практики в сферата на местното самоуправление, подобряването на административното обслужване, развитието на общините и задълбочаването на партньорството между местните власти в България и Република Турция. Представителите на местната власт в Турция изразиха готовност за бъдещи съвместни инициативи и за поддържане на активни контакти с българските общини.

Участниците в срещите се обединиха около разбирането, че постоянният диалог, взаимното уважение и доброто сътрудничество между институциите, местните власти и изселниците от България са ключови за укрепването на приятелските отношения между България и Турция и за съхраняването на живата връзка на изселниците с родината.

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