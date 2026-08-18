Големият спор за минималната заплата стигна до сделка

Правителството, работодателите и синдикатите направиха решаваща крачка към минималната работна заплата за 2027 г. след повече от пет часа преговори в Министерството на финансите. Трите страни се обединиха около механизма, диапазона и процедурата за определяне на най-ниското възнаграждение, съобщиха от финансовото министерство.

Четири показателя ще имат еднаква тежест при изчисленията, а заплатата няма да може да падне под размера от предходната година. Конкретната сума за 2027 г. обаче още не е договорена - за нея липсват ключови данни на Националния статистически институт.

След трудните разговори дойде пробивът

Това е същественото ново след поредния кръг преговори - не самият факт, че минималната заплата ще има нова формула, а че власт, бизнес и синдикати вече са стигнали до обща конструкция как тя да работи. Социалният министър Наталия Ефремова определи напредъка като „изключително голям“ и заяви, че остават само няколко детайла около официалната статистика и критериите за адекватност.

„Днес съм изключително благодарна за конструктивния диалог, който проведохме с работодателските организации и със синдикалните организации. Имаме много сериозен напредък по определянето на механизма, по който ще се изчислява формулата на минималната работна заплата“, каза Ефремова.

Тонът след срещата е по-скоро на внимателен компромис, отколкото на пълно единодушие. Самият председател на БСК Добри Митрев призна, че разговорите понякога са били „и на висок тон“, но определи като най-ценно това, че страните се опитват да стъпят върху обективни данни, които след това да бъдат превърнати във формула.

Четири числа ще показват докъде може да расте

Промяната в четири показателя, всеки със еднаква тежест от 25%, ще определя горната граница, до която може да се увеличи минималното възнаграждение. Първият е индексът на цените на малката потребителска кошница, който трябва да отчита покупателната способност и издръжката на живота.

Вторият е брутната медианна работна заплата. Тя показва заплатата точно в средата на пазара - половината работещи получават по-малко, а другата половина повече. Третият показател е брутната средна работна заплата, чрез която ще се отчита общият темп на нарастване на възнагражденията. Четвъртият е брутната добавена стойност на един зает за последните 10 години, която трябва да отразява дългосрочното движение на производителността на труда.

„Медианната заплата е точно тази, която е на средата на пазара на труда“, обясни президентът на КНСБ Пламен Димитров. По думите му обикновено тя е с около 30% по-ниска от средната брутна работна заплата.

Минималната заплата вече ще има коридор

Договорено е размерът да се движи между долна и горна граница. Долната ще бъде минималната заплата от предходната година. За 2027 г. това означава, че отправната точка е сегашният размер от 620,20 евро. Горната граница ще бъде получена от среднопретеглената промяна на четирите договорени показателя.

Точно тук остава последната голяма неизвестна. НСИ трябва да представи данните за изменението на медианната работна заплата, очаквани в четвъртък. „Когато имаме и данните за медианната работна заплата, когато е един от критериите с тежест 25%, с него вече ще можем да говорим и с конкретни числа за целия диапазон“, каза Митрев.

След получаването на тези данни ще стане ясно колко високо може да стигне горният праг. Пламен Димитров обясни, че ръстът на медианната заплата ще бъде приложен върху сегашните 620,20 евро и така ще се получи една от ключовите величини в сметката.

Бизнесът и синдикатите още гледат различно към сумата

Съгласието за механизма не означава, че старият спор за това колко бързо трябва да расте минималната заплата е изчезнал. Работодателите традиционно настояват увеличението да следва по-тясно производителността и възможностите на предприятията, докато синдикатите поставят по-силен акцент върху покупателната способност и издръжката на живота.

Тази разлика се видя и непосредствено преди последните преговори. Добрин Иванов от АИКБ заяви, че според бизнеса реалистично увеличение за 2027 г. би било около 5-6%, тъй като инфлацията се очаква около 5%, а ръстът на производителността - под 1%. Синдикалните изчисления преди окончателното договаряне на механизма сочеха по-висок диапазон.

След петчасовата среща обаче Добри Митрев и Пламен Димитров отказаха да назоват конкретна минимална заплата за 2027 г. И двамата поставиха акцента върху липсващите статистически данни и необходимостта първо да бъде завършена формулата. „В края на краищата решението ще вземе правителството“, каза Митрев.

До 15 май ще трябва да има договорка

Новият механизъм предвижда и ясен календар за следващите години. До 1 април социалният министър трябва да предоставя на работодателите и синдикатите данните за диапазона на минималната заплата и изчисленията, от които е получена неговата горна граница.

След това социалните партньори ще имат срок до 15 май да договорят конкретния размер, а до 31 май трябва да изготвят доклад. Министерският съвет ще взема окончателното решение, като отчита резултата от тези преговори. На всеки три години ще се прави отделна оценка дали използваният механизъм действително осигурява адекватна минимална заплата.

Това е още една промяна спрямо първоначалните разговори. При първия кръг на 11 август беше обсъждано адекватността да се проверява на четири години, но след преговорите страните са се разбрали периодът да бъде съкратен на три.

За 2027 г. часовникът вече притиска всички

Новата постоянна процедура няма как да бъде приложена изцяло още тази година, защото календарните срокове вече са изтекли. Затова за минималната заплата през 2027 г. ще бъде използвана договорената формула, но без обичайния пълен цикъл на преговори между 1 април и края на май.

„Първо ще имаме закон, след това ще определим размера“, заяви Наталия Ефремова. Тя подчерта, че целта на механизма е не просто всяка година да се получава ново число, а минималното възнаграждение да бъде проверявано и от гледна точка на неговата адекватност.

„Тъй като тя е най-важният елемент, който търсим и целим да постигнем - всяка година минималната работна заплата да бъде адекватна“, каза социалният министър. Следващата ключова стъпка е очакваното представяне на данните от НСИ за медианната заплата, след което вече може да бъде очертан конкретният диапазон за 2027 г.