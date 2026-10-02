Убийството на Филипов отвори тежък въпрос: Кой остави Мегеров на свобода?

Убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов отвори и политически въпрос за работата на институциите - как човек, определян от бивш висш полицейски ръководител като част от активния криминален контингент на Пловдив, е останал на свобода въпреки предишни разследвания срещу него. Въпросът постави председателят на парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред и бивш директор на ОДМВР-Пловдив Петър Тодоров. Той заяви, че познава обвинения за убийството Славчо Мегеров от десетилетия и свърза името му с тежки криминални случаи през годините.

Лице от активния криминален контингент

„Това е лице от активния криминален контингент на град Пловдив“, заяви Тодоров, който е и бивш главен секретар на МВР, пред бТВ. Той разказа, че познава Мегеров още от времето, когато е работил в криминалния сектор на пловдивската полиция, и припомни случаи от миналото, по които името му е било известно на органите на реда.

Тодоров посочи случай от 1996 г., когато Мегеров е участвал в побой в пловдивско заведение, при който човек е починал. Той припомни и разследвания, свързани с касоразбивания. Отделно от това през тази година Мегеров е бил сочен като съпричастен към разследване за кражба на инвестиционно злато за особено голяма стойност в Пловдив.

Тежкият въпрос - защо е бил на свобода

Именно последните разследвания срещу Мегеров според Петър Тодоров повдигат най-сериозния въпрос. По думите му полицията е събрала доказателства по случая с инвестиционното злато и материалите са били изпратени към прокуратурата и следствието, но обвиняемият за убийството на Филипов не е останал в ареста.

„Вместо това лице да бъде задържано с оглед неговото тежко криминално минало, то няма мярка „задържане под стража“ и продължи своята престъпна дейност“, заяви Тодоров.

Той постави темата и на законодателно ниво, като попита дали действащите правила не позволяват на хора с тежко криминално минало да получават прекалено благоприятен изход по някои дела чрез споразумения. „Защо такива лица, чисто законодателно, могат да се измъкнат въпреки събраните доказателства. В това е въпросът“, каза председателят на вътрешната комисия.

Публично известна информация за миналото на Мегеров показва, че той е имал и осъдителни присъди, включително за грабеж и за умишлено убийство. По данни, огласени от вътрешния министър Иван Демерджиев, по едно от делата е получил 11 години лишаване от свобода, а по друго - една година затвор.

Финансовите отношения с Филипов остават част от разследването

Петър Тодоров отказа да прави предположения защо утвърден бизнесмен като Илиян Филипов е поддържал отношения с човек с подобно криминално минало. „Това са взаимоотношения, които са били между тях двамата и какви са били подбудите да имат такива бизнес отношения, аз не мога да коментирам, защото нямам информация“, заяви той.

Прокуратурата вече съобщи, че между Филипов и Мегеров е имало неуредени финансови отношения и че към момента се работи по версия за личен мотив. Мегеров е привлечен като обвиняем за предумишленото убийство, като разследващите продължават да събират доказателства и да проверяват обстоятелствата около отношенията между двамата.

Институционалният въпрос остава

Изказването на Петър Тодоров поставя въпроса как са приключвали предишните производства срещу Мегеров, какви мерки са били налагани и дали законодателството и практиката на прокуратурата и съда са позволили той да остане на свобода. Тодоров настоя именно тази част от историята да бъде изяснена паралелно с разследването на убийството на Илиян Филипов.

Мегеров беше задържан и впоследствие обвинен за убийството. По данни на прокуратурата една от проверяваните версии е свързана с финансовите отношения между него и Филипов, а разследването продължава.