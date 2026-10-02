Ден за парламентарен контрол: Радев, Донев и още девет министри на трибуната

Целият пленарен ден на Народното събрание днес е посветен на парламентарен контрол. Министър-председателят Румен Радев и вицепремиерите ще застанат пред депутатите за традиционния блиц-контрол, който се провежда всеки първи петък от месеца. След него Радев и вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще участват и в редовния парламентарен контрол, а според предварително обявената програма още девет министри от кабинета трябва да отговарят на въпроси от народните представители.

Най-натоварен ще бъде министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, към когото са отправени шест въпроса. Министърът на земеделието Пламен Абровски ще отговаря на пет, а министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова - на четири депутатски въпроса. По един въпрос има към министрите на културата, труда и социалната политика, отбраната, вътрешните работи и правосъдието.

Редовният парламентарен контрол трябва да завърши с министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев. Така днешното заседание ще премине изцяло под знака на прякото отчитане на изпълнителната власт пред парламента - първо с кратките актуални въпроси към премиера и вицепремиерите, а след това с подробните питания към отделните министри.