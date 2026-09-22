Михаела Доцова от Търново: Независимостта се отстоява всеки ден

България отбелязва 118 години от едно от най-величавите събития в своята нова история - провъзгласяването на Независимостта. Център на националните чествания отново е Велико Търново, градът, в който на 22 септември 1908 г. е прочетен Манифестът за Независимостта. Официален гост на тържествата е председателят на Народното събрание Михаела Доцова, която отправи послание за отговорността на днешните поколения към свободата и националния суверенитет.

Нищо не ни е даденост

„Независимостта се отстоява всеки ден с много мъдрост, с твърда воля и с много усилия. Нищо не ни е даденост и всичко зависи от нас“, заяви Доцова във Велико Търново. Тя подчерта, че защитата на националните интереси трябва да присъства във всяко действие на държавата - както във вътрешната, така и в международната политика.

Председателят на парламента отправи думите си от едно от най-свещените за българската държавност места - църквата „Св. Четиридесет мъченици“. Именно там преди 118 години княз Фердинанд провъзгласява Независимостта на България, с което страната окончателно утвърждава своя суверенитет.

Празникът започна там, откъдето тръгна Независимостта

Честванията в старата столица започнаха още сутринта с празнична литургия в историческия храм, отслужена от Никополския епископ Матей. В двора на църквата беше представена възстановка на събитията от 22 септември 1908 г., а Михаела Доцова поднесе цветя на паметната плоча на Независимостта.

Празничната програма продължава на Царевец с военен ритуал по издигане на националното знаме и слово на председателя на Народното събрание. Доцова ще поднесе цветя и пред Пирамидата на Независимостта, а по-късно ще се включи в празничното шествие до паметника „Майка България“. Вечерта на площад „Цар Асен I“ е тържествената заря-проверка, на която председателят на парламента ще приеме рапорта на командващия и отново ще се обърне към гражданите.

Велико Търново и тази година събира държавници, военни, общественици и хиляди граждани на мястото, превърнало се в символ на възстановената българска държавност. А посланието на Михаела Доцова от 22 септември е, че исторически извоюваната Независимост не остава само в миналото - тя трябва да бъде защитавана всеки ден с отговорност към България и нейните национални интереси.